Президент РФ Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Постановление об аресте, которое было вынесено в отношении президента РФ Владимира Путина - один из самых мощных инструментов Международного уголовного суда (МУС).

Однако МУС не выносит заочных приговоров, а значит для того, чтоб суд над Путиным и уполномоченной при президенте России по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой, которая тоже значится в постановлении, состоялся, им надо находиться в заключении в Гааге.

Об этом пишет BBC.

В основе работы Международного уголовного суда лежит Римский статут - документ, который ратифицировали 123 страны, среди которых нет ни России, ни Украины, ни США.

Римский статут ратифицировали 123 страны

Расследование стало возможным за счет того, что Украина несколько лет назад признала юрисдикцию МУС в отношении преступлений, совершенных на ее территории, а также потому, что 42 страны-участницы МУС обратились к прокурору Хану с просьбой провести расследование.

"Этого достаточно, чтобы преступления, совершенные в ходе российского вторжения, относились к компетенции суда", - отмечает BBC.

"Отметим, что теоретически Путин может быть арестован во время визита в одну из 123 стран, которые ратифицировали Римский статут.

Но случится ли это на практике - неизвестно. Хотя, в данной ситуации, Путин, скорее всего, в эти страны не поедет", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Тем временем появилась реакция России на выдачу Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест президента страны Владимира Путина. В МИД РФ заявили, что решения МУС "не имеют никакого значения" для России.

Ранее мы писали, что комиссия ООН установила факты военных преступлений РФ в Украине.

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