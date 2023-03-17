Постановление об аресте, которое было вынесено в отношении президента РФ Владимира Путина - один из самых мощных инструментов Международного уголовного суда (МУС).

Однако МУС не выносит заочных приговоров, а значит для того, чтоб суд над Путиным и уполномоченной при президенте России по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой, которая тоже значится в постановлении, состоялся, им надо находиться в заключении в Гааге.

Об этом пишет BBC.

В основе работы Международного уголовного суда лежит Римский статут - документ, который ратифицировали 123 страны, среди которых нет ни России, ни Украины, ни США.

Расследование стало возможным за счет того, что Украина несколько лет назад признала юрисдикцию МУС в отношении преступлений, совершенных на ее территории, а также потому, что 42 страны-участницы МУС обратились к прокурору Хану с просьбой провести расследование.

"Этого достаточно, чтобы преступления, совершенные в ходе российского вторжения, относились к компетенции суда", - отмечает BBC.

"Отметим, что теоретически Путин может быть арестован во время визита в одну из 123 стран, которые ратифицировали Римский статут.

Но случится ли это на практике - неизвестно. Хотя, в данной ситуации, Путин, скорее всего, в эти страны не поедет", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Тем временем появилась реакция России на выдачу Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест президента страны Владимира Путина. В МИД РФ заявили, что решения МУС "не имеют никакого значения" для России.

Ранее мы писали, что комиссия ООН установила факты военных преступлений РФ в Украине.