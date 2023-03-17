Председатель Генассамблеи ООН Чаба Короши готов встречаться с президентом РФ Владимиром Путиным, если тот этого захочет, несмотря на ордер Международного уголовного суда на его арест.

Об этом заявила на брифинге официальный представитель председателя Полина Кубиак.

У Кубиак спросили, готов ли Короши встречаться с Путиным после того, как МУС выдал ордер на его арест.



"Россия – член ГА ООН. Это не изменилось и не изменится, если только Совбез и Генассамблея не примут иные формы", - ответила Кубиак.

"Как глава Генассамблеи председатель Чаба Короши представляет все страны - члены в Генассамблее. Председатель Короши по-прежнему желает говорить с президентом Путиным, если он этого захочет", – добавила она.

Напомним, сегодня Международный уголовный суд в Гааге выдал международные ордера на арест Путина, а также уполномоченной по правам ребенка в РФ. По данным суда, Путин "предположительно несет ответственность за военное преступление незаконной депортации населения (детей) и незаконного перемещения населения (детей) с оккупированных территорий Украины на территорию Российской Федерации". В том же подозревают и омбудсмена.

В МИД РФ на это заявили, что решения МУС "не имеют никакого значения" для России.

"С данным органом Россия не сотрудничает, а возможные "рецепты" на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными", - сказала представитель МИД РФ Мария Захарова.