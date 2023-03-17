Выдача Международным уголовным судом (МУС) в Гааге ордера на арест президента РФ Владимира Путина будет иметь последствия.

Сейчас она не означает, что глава Кремля предстанет перед судом - для этого он должен быть действительно арестован и доставлен в Гаагу, так как МУС не осуществляет заочные процессы. И вряд ли Путин поедет в те 123 страны, которые ратифицировали Римский статут и могут его арестовать по ордеру МУС.

Однако у этого решения будут в первую очередь последствия политического и информационного характера.

Решение МУС является символической декларацией того, что Запад более не будет иметь дела с Путиным. Все европейские страны ратифицировали Римский статут и потому обязаны арестовать Путина, если он приедет на их территорию. То есть как минимум по этому направлению любые личные контакты в виде визитов для Путина закрываются. Это сигнал, который посылает Запад всем мировым лидерам, в том числе и незападного мира, о том, что Путин - изгой, а любые контакты с ним - это, по сути, контакты с будущим подсудимым за военные преступления. Характерно, что новость об ордере на арест Путина появилась в тот же день, когда официально подтвердился визит Си Цзиньпина в Москву. Также недавно российские СМИ сообщали, что Путин не исключает своей поездки на саммит "большой двадцатки" в Индию в этом году (впрочем, Индия Римский статут не ратифицировала). Ордер на арест, естественно, не сорвет визит Си Цзиньпина. Но информационный фон, по крайней мере в западных СМИ, будет соответствующим. Это очередной сигнал российским элитам, что Путин после войны "уже не отмоется". И, соотвественно, сигнал, что если российские элиты хотят восстановления отношений с Западом, то им нужно убирать Путина с поста президента и сдавать его в Гаагу, как сербы в свое время сделали с Милошевичем. Впрочем, с учетом того, что все предыдущие сигналы (в том числе беспрецедентные по масштабу санкции) не привели к бунту российской элиты против Путина, то и от ордера на арест вряд ли стоит ждать какого-то более мощного эффекта. 4. В более глобальном смысле это сигнал Запада всем, кто предлагает договориться с Путиным о неких компромиссных вариантах окончания войны в Украине. В том числе это сигнал и самому Путину о том, что с ним на "договорняки" Запад идти не будет. Это может ослабить позиции тех в окружении президента РФ, которые выступают за компромиссы по войне в Украине или хотя бы за ее окончание путём перемирия по существующей линии фронта, как предлагают китайцы. И усилить позиции тех, кто выступают за "войну до победного конца" любой ценой и любыми средствами вплоть до ядерного оружия. Мол, "терять уже нечего". Если компромиссный вариант завершения войны в Украине все же будет реализован, а мировые лидеры (включая западных) продолжат как ни в чем ни бывало общаться с Путиным, это будет означать крах МУС как международного карающего института. После этого его ордеры на арест вряд ли кого-то будут способны напугать.

Напомним, сегодня Международный уголовный суд в Гааге выдал международные ордера на арест Путина, а также уполномоченной по правам ребенка в РФ. По данным суда, Путин "предположительно несет ответственность за военное преступление незаконной депортации населения (детей) и незаконного перемещения населения (детей) с оккупированных территорий Украины на территорию Российской Федерации". В том же подозревают и омбудсмена.

В МИД РФ на это заявили, что решения МУС "не имеют никакого значения" для России.

"С данным органом Россия не сотрудничает, а возможные "рецепты" на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными", - сказала представитель МИД РФ Мария Захарова.