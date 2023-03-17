Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение в пятницу, 17 марта.

Главное из заявлений президента:

Сообщил о заседании Ставки ВГК, где главное внимание уделили боям на Донбассе - Авдеевка, Бахмут, Угледар, Марьинка, Белогоровка. Докладывали главком, разведка и командующие направлений. Назвал "историческим" решение Международного уголовного суда об ордере на арест Путина. Сказал, что это начало ответственности России за войну, и поблагодарил МУС за это решение. Рассказал о телефонном разговоре с премьером Словакии, поблагодарил за самолеты МиГ.

Напомним, сегодня Международный уголовный суд в Гааге выдал международные ордера на арест президента России Владимира Путина, а также уполномоченной по правам ребенка в РФ.

По данным суда, Путин "предположительно несет ответственность за военное преступление незаконной депортации населения (детей) и незаконного перемещения населения (детей) с оккупированных территорий Украины на территорию Российской Федерации". В том же подозревают и омбудсмена.

В МИД РФ на это заявили, что решения МУС "не имеют никакого значения" для России.