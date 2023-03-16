Зеленский пообещал, что украинская армия освободит Мариуполь. Вечернее обращение
Появилось традиционное вечернее обращение Владимира Зеленского.
Основное в вечернем обращении президента:
- Рассказал о телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании и встрече с премьером Латвии, который прибыл в Киев.
- Напомнил, что сегодня - годовщина авиаудара по Мариупольскому драмтеатру. Пообещал, что ВСУ освободят Мариуполь.
Война в Украине продолжается уже 386-й день. Мы следим за новостями 16 марта в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 385-го дня войны. Вчера состоялось очередное заседание контактной группы по вооружению Украины - "Рамштайн". Резников сообщил, что оно внушает оптимизм и что обсуждались усиление ПВО, боеприпасов и обучение. Накануне в Пентагоне анонсировали тяжелые бои в Украине этой весной и летом и заявили, что самая неотложная потребность сейчас - это боеприпасы.
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