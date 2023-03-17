Прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Ахмад Хан объяснил, почему в отношении президента РФ Владимира Путина выдан ордер за перемещение детей.

Его объяснение приводит ВВС.

По словам Хана, для него эти преступления стали очевидными в ходе его последнего визита в Украину.

"Находясь там, я посетил один из детских домов, из которого предположительно были взяты дети, недалеко от нынешней линии фронта конфликта. Рассказы тех, кто заботился об этих детях, и их опасения по поводу того, что с ними стало, подчеркивали необходимость безотлагательных действий", – сказал Хан.

"Мы должны обеспечить привлечение к ответственности лиц, виновных в предполагаемых преступлениях, и возвращение детей в свои семьи и общины", – добавил прокурор МУС.

В России же заявляют, что детей из Украины не депортируют, а спасают, вывозя с территорий боевых действий.

"Кто бы мог подумать ещё лет 15 назад, что на Западе забота о детях, их спасение и лечение станут уголовно наказуемыми", - отметила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она также обвинила страны Запада в разрушении института семьи.

"Эксперименты "просвещённого Запада" по смене пола у детей, преследование врачей, считающих, что пола всего два, извращенное толкование ювенального права, разрушение института семьи, замена "мамы" и "папы" вырожденческими терминами "родитель А" и "родитель Б", пропаганда извращений среди несовершеннолетних - всё это не досадные случайности, но масштабная политика в НАТОцентричных странах", - заявила Захарова.

Напомним, сегодня Международный уголовный суд в Гааге выдал международные ордера на арест Путина, а также уполномоченной по правам ребенка в РФ. По данным суда, Путин "предположительно несет ответственность за военное преступление незаконной депортации населения (детей) и незаконного перемещения населения (детей) с оккупированных территорий Украины на территорию Российской Федерации". В том же подозревают и омбудсмена.

В МИД РФ на это заявили, что решения МУС "не имеют никакого значения" для России.

"С данным органом Россия не сотрудничает, а возможные "рецепты" на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными", - сказала представитель МИД РФ Мария Захарова.