Россия не сможет добиться снятия международных санкций без выполнения ордеров Международного уголовного суда об аресте президента Владимира Путина.

Такое мнение высказал Стивен Рэпп, бывший посол по особым поручениям, возглавлявший Управление глобального уголовного правосудия в Государственном департаменте США, передает Reuters.

"Это делает Путина изгоем. Если он куда-то поедет, его могут арестовать. Это никогда не пройдет. Россия не сможет получить освобождение от санкций без соблюдения ордеров", - заявил Рэпп.

Напомним, вчера Международный уголовный суд в Гааге выдал международные ордера на арест Путина, а также уполномоченной по правам ребенка в РФ. По данным суда, Путин "предположительно несет ответственность за военное преступление незаконной депортации населения (детей) и незаконного перемещения населения (детей) с оккупированных территорий Украины на территорию Российской Федерации". В том же подозревают и омбудсмена.

В МИД РФ на это заявили, что решения МУС "не имеют никакого значения" для России.

"С данным органом Россия не сотрудничает, а возможные "рецепты" на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными", - сказала представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мы подробно разбирали, что означает ордер на арест Путина.