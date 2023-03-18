Украинская разведка утверждает, что после решения Международного уголовного суда (МУС) в Гааге выдать ордер на арест президента РФ Владимира Путина в Кремле уже ищут преемника Владимира Путина.

Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

"Российские пропагандисты не вышли со своими традиционными шоу, на которых обсуждали именно Гаагу, потому что сам факт обсуждения этой новости даже для зомбированного населения РФ был бы странным и слишком тревожным звонком. Потому что рассказывать, что "спецоперация" идет по плану, а затем получить розыск и предписание к аресту от МУС - это даже Соловьеву и Скабеевой будет трудно эти вещи соединить между собой", - пояснил Юсов.

Он добавил, что круг общения Путина сужается, политик становится все более токсичным как для внешнего мира, так и внутри страны.

"В частности, в башнях Кремля все большее недовольство от происходящего. Все более мрачное осознание перспектив, а именно геополитической катастрофы режима Путина. И да, уже речь идет о поиске преемника Путина, и ищет его уже не Путин", - заявил Юсов.

Напомним, вчера Международный уголовный суд в Гааге выдал международные ордера на арест Путина, а также уполномоченной по правам ребенка в РФ. По данным суда, Путин "предположительно несет ответственность за военное преступление незаконной депортации населения (детей) и незаконного перемещения населения (детей) с оккупированных территорий Украины на территорию Российской Федерации". В том же подозревают и омбудсмена.

В МИД РФ на это заявили, что решения МУС "не имеют никакого значения" для России.

"С данным органом Россия не сотрудничает, а возможные "рецепты" на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными", - сказала представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мы подробно разбирали, что означает ордер на арест Путина.