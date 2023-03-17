Международный уголовный суд в Гааге не может судить президента Владимира Путина, пока тот не будет арестован.

Об этом заявил "Суспильному" представитель Международного уголовного суда Фади Эль-Абдалла.

"Мы не можем проводить слушания в отсутствие лица, поэтому пока он не будет арестован, мы не можем проводить заочные заседания суда. Так что мы будем добиваться решения этого дела за счет сотрудничества с другими странами, которые признают наши решения", — сказал спикер МУС.

По его словам, Украина может потребовать ареста Путина на территории тех 123 стран, которые признают юрисдикцию Международного уголовного суда, как только он там появится.

На данный момент юрисдикцию МУС не признают, в частности, США, Россия, Украина, Индия и Китай.

Напомним, сегодня Международный уголовный суд в Гааге выдал международные ордера на арест Путина, а также уполномоченной по правам ребенка в РФ. По данным суда, Путин "предположительно несет ответственность за военное преступление незаконной депортации населения (детей) и незаконного перемещения населения (детей) с оккупированных территорий Украины на территорию Российской Федерации". В том же подозревают и омбудсмена.

В МИД РФ на это заявили, что решения МУС "не имеют никакого значения" для России.

"С данным органом Россия не сотрудничает, а возможные "рецепты" на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными", - сказала представитель МИД РФ Мария Захарова.