Президент США Джо Байден заявил, что считает оправданным решение досудебной палаты Международного уголовного суда (МУС) в Гааге о выдаче ордера на арест главы Кремля Владимира Путина, хотя США и не признают решения этого суда.

Об этом он сказал во время общения с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Делавэр в пятницу. Его слова приводит пресс-пул Белого дома.

"Я думаю, что это оправдано. Но вопрос в том, что это (МУС - Ред.) не признано нами на международном уровне. Но я думаю, что он (МУС - Ред.) выступил с очень сильной позицией", - ответил Байден на вопрос о решении суда в отношении Путина.

Президент РФ "явно совершил военные преступления", добавил Байден.

Также он прокомментировал встречу в Москве российского лидера и председателя КНР Си Цзиньпина, которая пройдет на следующей неделе.

"Посмотрим, когда состоится эта встреча", - сказал глава Белого дома.

Напомним, вчера Международный уголовный суд в Гааге выдал международные ордера на арест Путина, а также уполномоченной по правам ребенка в РФ. По данным суда, Путин "предположительно несет ответственность за военное преступление незаконной депортации населения (детей) и незаконного перемещения населения (детей) с оккупированных территорий Украины на территорию Российской Федерации". В том же подозревают и омбудсмена.

В МИД РФ на это заявили, что решения МУС "не имеют никакого значения" для России.

"С данным органом Россия не сотрудничает, а возможные "рецепты" на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными", - сказала представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мы подробно разбирали, что означает ордер на арест Путина.