Канцлер Германии Олаф Шольц призвал сделать все возможное, чтобы война РФ и Украины не масштабировалась в войну между Россией и НАТО.

Ранее Шольц заявил, что за последний год "очень много раз" и "подолгу" созванивался с Путиным и будет это делать и впредь.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что расширение помощи НАТО Украине невозможно без риска эскалации, но победа РФ несет большие риски.

При этом бывшая госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что принятие Украины в НАТО грозит вступлением альянса в войну.

Война в Украине продолжается уже 377-й день. Мы следим за новостями 7 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 376-го дня войны. Офис президента сообщил, что на заседании Ставки у Зеленского военные высказались за продолжение обороны Бахмута. Сырский сообщил, что бои в городе достигли высшего уровня напряжения. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай заявил, что противник усиливает интенсивность атак в этом регионе. Оперкомандование "Юг" предупредило о высокой вероятности ракетных ударов.

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