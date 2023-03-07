Урсула фон дер Ляйен будет претендовать на пост генсека НАТО в случае, если ее не переизберут главой Еврокомиссии.

Об этом пишет La Repubblica.

Издание пишет, что подготовку глава Еврокомиссии начала несколько недель назад.

Напомним, в конце февраля Борис Джонсон заявил, что претендует на должность генсека НАТО. Он выразил надежду, что в этом начинании ему повезет.

В прошлом году канадские СМИ писали, что на пост генсека НАТО рассматривают кандидатуру вице-премьера и министра финансов Канады Христи Фриланд, которая является этнической украинкой.

Полномочия нынешнего генсека НАТО Столтенберга истекают в сентябре. Официальный представитель организации Оану Лунгеску говорил, что у Столтенберга нет намерения просить нового продления своего мандата.

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