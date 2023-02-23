Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что претендует на должность генерального секретаря НАТО. Это кресло может освободиться уже в октябре, когда его собирается покинуть Йенс Столтенберг.

Об этом Джонсон сказал в четверг, 23 февраля, в эфире телемарафона на канале "Рада".

"Я хочу сказать, что я должен всем объявить, что есть такой замысел, и пусть никто не забудет такого кандидата. Думаю, в этот раз мне повезет", - заявил экс-премьер Британии.

Джонсон добавил, что на любой должности будет поддерживать Украину.

Известно, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг намерен покинуть свой пост осенью этого года.

Напомним, в конце января бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что вторжения РФ в Украину можно было бы избежать, если бы страны-члены НАТО были бы достаточно смелыми и последовательными, чтобы ввести Украину в Альянс.

Джонсон также отметил, что страны-члены НАТО, а также он сам в течение какого-то времени, принимали аргумент о том, что перспектива членства Украины в НАТО была "провокационной" для президента РФ Владимира Путина и для России.

Ранее мы писали, что недавно Борис Джонсон встретился с законодателями-республиканцами, "чтобы оказать давление на Соединенные Штаты, чтобы они продолжали оказывать помощь Украине".