Канцлер Германии Олаф Шольц готовится к тому, что война в Украине может затянуться надолго.

Об этом сообщает Die Zeit.

"Мы должны опасаться, что это займет больше времени, хотя, конечно, мы хотим, чтобы все было по-другому", — сказал Шольц на сессии вопросов и ответов с гражданами в Котбусе, Бранденбург.

Канцлер также высказался за более тесную интеграцию Бундесвера и военной промышленности, например, для предотвращения нехватки боеприпасов.

"В прошлом вы бы заказали оружие с боеприпасами, а через 20 лет, если оно сломалось, новое. Но теперь мы должны прийти к непрерывному производству и создать для этого условия", — сказал Шольц.

Ранее Шольц признался, что часто созванивался с Путиным и подолгу с ним говорил.

Между тем война в Украине продолжается уже 377-й день. Мы следим за новостями 7 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 376-го дня войны. Офис президента сообщил, что на заседании Ставки у Зеленского военные высказались за продолжение обороны Бахмута. Сырский сообщил, что бои в городе достигли высшего уровня напряжения. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай заявил, что противник усиливает интенсивность атак в этом регионе. Оперкомандование "Юг" предупредило о высокой вероятности ракетных ударов.

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