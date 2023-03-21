Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным 20 марта обменялся с ним мнениями по поводу ситуации в Украине.

Об этом сообщает официальное информационное агентство КНР Xinhua.

"Си Цзиньпин подчеркнул, что в украинском вопросе звучат голоса за мир и рациональность. Большинство стран поддерживают ослабление напряженности, выступают за мирные переговоры и против подливания масла в огонь. Обзор истории показывает, что конфликты, в конце концов, приходится решать путем диалога и переговоров", - пишет агентство.

Си Цзиньпин заявил, что Китай опубликовал документ о своей позиции по украинскому кризису, "выступая за политическое урегулирование кризиса и отвергая менталитет холодной войны и односторонние санкции".

"Китай считает, что чем больше трудностей, тем больше необходимость сохранять пространство для мира. Чем острее проблема, тем важнее не оставлять усилий для диалога. Китай продолжит играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию украинской проблемы", - заявил Си.

По информации Xinhua, со своей стороны Путин заявил, что Россия ценит Китай за то, что он "последовательно отстаивает беспристрастную, объективную и взвешенную позицию и выступает за справедливость и справедливость по важнейшим международным вопросам".

По его словам, РФ внимательно изучила документ с изложением позиции Китая по политическому урегулированию украинского вопроса и открыта для мирных переговоров, а Россия "приветствует конструктивную роль Китая в этом отношении".

Напомним, ранее мы писали о том, что Госдеп осудил визит Си Цзиньпина в Москву.

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