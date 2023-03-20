Появилось видео проезда по Москве кортежа главы КНР Си Цзиньпина после встречи с Владимиром Путиным, которая уже завершилась после 4 часов переговоров.

Лидер Китая пробудет в Москве в период с 20 по 22 марта. В начале встречи Си Цзиньпин назвал Путина "дорогим другом" и заявил об уверенности в его победе на выборах в 2024 году.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "так или иначе будут обсуждать китайский план мирного урегулирования по Украине".

Также сообщалось, что Си Цзиньпин опубликовал статью о китайско-российских отношениях - накануне своего сегодняшнего визита в Москву. Украине там посвящен один абзац. По его словам, Китай "прилагает активные усилия к содействию примирению и мирным переговорам".

По информации источников Financial Times, после визита в Москву Си Цзиньпин проведет телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, что стало бы их первым прямым контактом с начала полномасштабного вторжения РФ.

"Страна" разбиралась, что значит будущий визит Си Цзиньпина в Москву и китайский "мирный план" по Украине.