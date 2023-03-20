Лидер Китая Си Цзиньпин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве 20 марта назвал его "дорогим другом".

Об этом сообщают российские СМИ.

Также Си Цзиньпин сказал, что под руководством Путина "Россия добилась значительных успехов в процветании страны. В следующем году у вас выборы, уверен, что российский народ вас поддержит".

"Эти заявления особенно показательно звучат на фоне недавней выдачи ордера на арест Путина Международным судом в Гааге, одной из основных очевидных целей которого было сделать президента РФ предельно токсичным для всех мировых лидеров, а также дать ещё один сигнал российским элитам о необходимости смены хозяина Кремля.

Заявления Си прямо дают понять, что на Китай эти сигналы не подействовали. Он продолжит поддерживать Путина. И выступает против попыток смены власти в РФ", - комментирует ситуацию телеграм-канал "Политика Страны".

Напомним, ранее мы писали, что во второй половине дня в понедельник, 20 марта, в Москве началась встреча президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Известно, что лидер Китая пробудет в Москве в период с 20 по 22 марта.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "так или иначе будут обсуждать китайский план мирного урегулирования по Украине".

Также сообщалось, что Си Цзиньпин опубликовал статью о китайско-российских отношениях - накануне своего сегодняшнего визита в Москву. Украине там посвящен один абзац. По его словам, Китай "прилагает активные усилия к содействию примирению и мирным переговорам".

По информации источников Financial Times, после визита в Москву Си Цзиньпин проведет телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, что стало бы их первым прямым контактом с начала полномасштабного вторжения РФ.