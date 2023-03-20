Глава КНР Си Цзиньпин в понедельник, 20 марта, прибыл в Москву. Согласно сервису Flightradar24, самолет приземлился в аэропорту "Внуково".

СМИ публикуют первое фото Си Цзиньпина после его приземления в Москве.

По данным российских СМИ, более 50 автомобилей ожидало прибытия Си Цзиньпина у аэропорта "Внуково‑2".

Визит в Москву глава КНР совершает по приглашению президента страны Владимира Путина.

Си Цзиньпин пробудет в Москве в период с 20 по 22 марта.

Ранее мы писали о том, чего ждать Украине от визита Си Цзиньпина в Москву.

Накануне визита в РФ Си Цзиньпин опубликовал статью о китайско-российских отношениях, в ней говорится и об Украине.

Американский Институт изучения войны называет две темы, которые могут обсуждать в Москве Путин и Си Цзиньпин. Первая - это помощь Китая в обходе антироссийских санкций. Вторая тема - посредничество Китая в войне РФ против Украины.

Си Цзиньпин, вероятно, "намерен продвигать роль Китая в качестве беспристрастного посредника". Фоном для этого может быть недавний успех Китая в посредничестве между Ираном и Саудовской Аравией, считают американские эксперты.

По информации источников Financial Times, после визита в Москву Си Цзиньпин проведет телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, что стало бы их первым прямым контактом с начала полномасштабного вторжения РФ.