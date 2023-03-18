Американский Институт изучения войны называет две темы, которые могут обсуждать на встрече в Москве президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

Первая - это помощь Китая в обходе антироссийских санкций. Как считает институт, китайские товары и оборудование могут направлять в РФ через Беларусь, президент которой Александр Лукашенко недавно был в Китае и подписал там 16 торговых соглашений.

Вторая тема - посредничество Китая в украино-российском конфликте. Си Цзиньпин, вероятно, "намерен продвигать роль Китая в качестве беспристрастного посредника". Фоном для этого может быть недавний успех Китая в посредничестве между Ираном и Саудовской Аравией, считают американские эксперты.

Напомним, глава КНР с 20 по 22 марта совершит официальный визит в Россию.

Как мы сообщали, официальные лица США будут внимательно следить за встречей Си Цзиньпина и президента РФ, поскольку Китай обдумывает отправку оружия в Россию.