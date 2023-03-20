Си Цзиньпин, вслед за Путиным, опубликовал статью о китайско-российских отношениях - накануне своего сегодняшнего визита в Москву. Украине там посвящен один абзац.

Текст опубликован на сайте МИД КНР.

Си Цзиньпин пишет, что "с начала прошлого года наблюдается тотальное обострение украинского кризиса" и перечисляет пункты мирного плана, который Китай предложил 24 февраля.

По его словам, Китай "прилагает активные усилия к содействию примирению и мирным переговорам".

"Сложные проблемы не имеют простых решений. Мы убеждены, что рациональный выход из украинского кризиса и путь к прочному миру и всеобщей безопасности в мире найдутся, если все будут руководствоваться концепцией общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности, продолжать диалог и консультации в равноправном, благоразумном и прагматичном ключе", - написал Си Цзиньпин.

Также в статье говорится, что Китай и Россия "прилагают совместные усилия к продвижению многополярности и демократизации международных отношений. Стороны действенными шагами претворяют в жизнь подлинную многополярность".

Напомним, что в ISW назвали темы, которые могут обсуждать в Москве Путин и Си Цзиньпин.

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