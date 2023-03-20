Президент России Владимир Путин опубликовал накануне встречи с главой КНР Си Цзиньпином статью о российско-китайских отношениях.

Статья размещена в ведущей китайской газете "Жэньминь жибао". В русском переводе ее опубликовал сайт Кремля.

В частности, об Украине и о мирных инициативах Китая там сказано так:

"Признательны за взвешенную линию КНР в связи с происходящими в Украине событиями, за понимание их предыстории и подлинных причин. Приветствуем готовность Китая сыграть конструктивную роль в деле урегулирования кризиса. Как и китайские друзья, мы выступаем за неукоснительное соблюдение Устава ООН, уважение норм международного права, в том числе гуманитарного. Привержены принципу неделимости безопасности, который грубо нарушается блоком НАТО… Россия открыта к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса. Однако ещё в апреле 2022 года мирные переговоры были прекращены отнюдь не нами. Будущее мирного процесса зависит исключительно от готовности к серьёзному разговору с учётом сложившихся геополитических реалий".

Напомним, сегодня координатор Белого дома Джон Кирби прокомментировал завтрашний визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву. По его словам, "перемирие в Украине неприемлемо".

Пекин же заявил, что визит Си Цзиньпина в Россию 20-22 марта направлен на то, чтобы "призвать к миру и способствовать переговорам".

Ранее "Страна" подробно рассказывала о смысле визита китайского лидера в Москву и возможных последствиях для Украины.