Координатор Белого дома Джон Кирби прокомментировал завтрашний визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву.

Об этом Кирби сказал в воскресенье, 19 марта, в интервью Fox News.

Тезисно он заявил следующее:

США считают в данный момент перемирие в Украине неприемлемым, и встреча между президентом России Владимиром Путиным и Си Цзиньпином не должна к нему привести;

перемирие плохо, поскольку оно только "ратифицирует завоевания России" к сегодняшнему дню и "даст господину Путину время подготовить новых людей и спланировать новое наступление, когда ему будет удобно";

украинский лидер Владимир Зеленский несколько раз высказывался достаточно четко о том, что не поддерживает такой шаг.

Напомним,Пекин заявил, что визит Си Цзиньпина в Россию 20-22 марта направлен на то, чтобы "призвать к миру и способствовать переговорам".

Ранее мы писали, что США обещают внимательно следить за встречей Си Цзиньпина и Путина, так как КНР думает об отправке оружия РФ.

"Страна" подробно рассказывала о смысле визита китайского лидера в Москву и возможных последствиях для Украины.