"Перемирие в Украине неприемлемо". Белый дом прокомментировал предстоящий визит Си в Москву
Координатор Белого дома Джон Кирби прокомментировал завтрашний визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву.
Об этом Кирби сказал в воскресенье, 19 марта, в интервью Fox News.
Тезисно он заявил следующее:
- США считают в данный момент перемирие в Украине неприемлемым, и встреча между президентом России Владимиром Путиным и Си Цзиньпином не должна к нему привести;
- перемирие плохо, поскольку оно только "ратифицирует завоевания России" к сегодняшнему дню и "даст господину Путину время подготовить новых людей и спланировать новое наступление, когда ему будет удобно";
- украинский лидер Владимир Зеленский несколько раз высказывался достаточно четко о том, что не поддерживает такой шаг.
Напомним,Пекин заявил, что визит Си Цзиньпина в Россию 20-22 марта направлен на то, чтобы "призвать к миру и способствовать переговорам".
Ранее мы писали, что США обещают внимательно следить за встречей Си Цзиньпина и Путина, так как КНР думает об отправке оружия РФ.
"Страна" подробно рассказывала о смысле визита китайского лидера в Москву и возможных последствиях для Украины.