В США выражают обеспокоенность мирными инициативами Китая по Украине и призывают президента Украины Владимира Зеленского быть крайне осторожным с главой КНР Си Цзиньпином.

Об этом, в частности пишет эксперт Atlantic Council и экс-сотрудник Госдепа США Габриель Альварадо.

Его тезисы следующие:

Си Цзиньпин позиционирует себя как возможного главного посредника в войне России против Украины. Восстановление дипотношений между Саудовской Аравией и Ираном укрепило его позиции. Новый посреднический успех - главная цель Китая.

Китай будет продвигать свою Глобальную инициативу безопасности (GSI), но президент Украины должен "дать честную публичную оценку этому плану Пекина и его роли в конфликте".

Расплывчатое заявление Зеленского в поддержку Китая поможет Си Цзиньпину "продать GSI" и затруднит дальнейшую критику Пекина за его позицию в отношении Москвы.

Зеленский не должен забывать, что Китай, активно подчеркивая свой нейтральный статус в войне, на самом деле продолжает оказывать дипломатическую и экономическую поддержку президенту РФ Владимиру Путину.

Си Цзиньпин намерен сыграть на разногласиях в ЕС и добиться расширения сотрудничества с Францией и Германией, чтобы ослабить американское противодействие Китаю. Зеленский не должен ему в этом подыгрывать, считает Габриель Альварадо.

Одобрение мирных инициатив Китая со стороны Украины ударит в первую очередь по США. Потому что Пекин тогда войдет в образ "решателя" глобальных проблем по всему миру, в создании которых он обвиняет Вашингтон.

Напомним, Си Цзиньпина на следующей неделе поедет в Москву.

В отдельном материале мы разбирались, зачем глава КНР собрался в Россию.

Кроме того, СМИ сообщали о подготовке разговора Си Цзиньпина и Зеленского.