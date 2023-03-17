Республиканцы в Конгрессе США требуют от администрации президента Джо Байдена немедленно отчитаться, что делается, чтобы воспрепятствовать сближению Китая и России в ядерной сфере.

Об этом сообщает Fox News.

Республиканцы призывают чиновников нацбезопасности администрации Байдена "использовать полное применение санкций, экспортного контроля и дипломатии", чтобы помешать "Росатому" помочь Китаю в расширении его программы создания ядерного оружия, и предупреждают, что это "прямая угроза" нацбезопасности США.

"Мы призываем администрацию рассматривать это сотрудничество как прямую угрозу безопасности США и как еще одно свидетельство того, что Россия и Китай действуют в тандеме против Соединенных Штатов", - написали они в обращении к руководителям Госдепартамента, Пентагона и ряда других ведомств.

Напомним, на днях бывший президент США Дональд Трамп обвинил своего преемника Джо Байдена в том, что тот своей внешней политикой привел к формированию альянса России и Китая.

Также "Страна" рассказывала, что, по данным CNN, официальные лица США будут внимательно следить за встречей председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина.