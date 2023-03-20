После визита в Москву Си Цзиньпин может позвонить Владимиру Зеленскому.

Об этом пишет газета Financial Times.

В материале говорится, после поездки в Москву Си Цзиньпин может позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому. Это будет первый прямой контакт Си Цзиньпина с Зеленским после полного вторжения РФ. При этом в материале ссылаются на слова "человека, знакомого с этим вопросом".

Звонок Владимиру Зеленскому может стать "признаком ограничений, которые Китай видит в своем союзе с Россией, заявляя о себе как о потенциальном миротворце" - пишет издание.

Ранее мы писали о том, чего ждать Украине от визита Си Цзиньпина в Москву.

Накануне визита в РФ Си Цзиньпин опубликовал статью о китайско-российских отношениях, в ней говорится и об Украине.

Американский Институт изучения войны называет две темы, которые могут обсуждать в Москве Путин и Си Цзиньпин. Первая - это помощь Китая в обходе антироссийских санкций. Вторая тема - посредничество Китая в украино-российском конфликте.

Си Цзиньпин, вероятно, "намерен продвигать роль Китая в качестве беспристрастного посредника". Фоном для этого может быть недавний успех Китая в посредничестве между Ираном и Саудовской Аравией, считают американские эксперты.