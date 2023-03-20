Во второй половине дня в понедельник, 20 марта, в Москве началась встреча президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Об этом сообщают российские СМИ.

Президент России Владимир Путин на встрече с лидером Китая Си Цзиньпином заявил, что внимательно ознакомился с "мирным планом" Китая по Украине. Он сказал, что намерен этот план обсудить во время переговоров с Си и что "Россия всегда открыта для переговорного процесса".

Си Цзиньпин в свою очередь назвал Путина "дорогим другом". Сказал, что под руководством Путина "Россия добилась значительных успехов в процветании страны. В следующем году у вас выборы, уверен, что российский народ вас поддержит".

Напомним, сегодня Си Цзиньпин прибыл в Москву. Известно, что он пробудет в Москве в период с 20 по 22 марта.

Ранее мы писали о том, чего ждать Украине от визита Си Цзиньпина в Москву.

Накануне визита в РФ Си Цзиньпин опубликовал статью о китайско-российских отношениях, в ней говорится и об Украине.

Американский Институт изучения войны называет две темы, которые могут обсуждать в Москве Путин и Си Цзиньпин. Первая - это помощь Китая в обходе антироссийских санкций. Вторая тема - посредничество Китая в войне РФ против Украины.

Си Цзиньпин, вероятно, "намерен продвигать роль Китая в качестве беспристрастного посредника". Фоном для этого может быть недавний успех Китая в посредничестве между Ираном и Саудовской Аравией, считают американские эксперты.

По информации источников Financial Times, после визита в Москву Си Цзиньпин проведет телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, что стало бы их первым прямым контактом с начала полномасштабного вторжения РФ.