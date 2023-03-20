В Москве лидер КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин "так или иначе будут обсуждать китайский план мирного урегулирования по Украине".

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишут российские СМИ.

Отметим, что эту тему сегодня затронул сам Си в своей статье, опубликованной перед визитом в Россию. Украине там посвящен один крупный абзац.

Си пишет, что "с начала прошлого года наблюдается тотальное обострение украинского кризиса" и перечисляет пункты мирного плана, который Китай предложил 24 февраля.

Напомним, что ранее президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с Си Цзиньпином поддержал китайский "мирный план".

Также мы писали о том, почему Украине и Западу не понравился "мирный план" КНР.

По данным Financial Times, Си Цзиньпин может позвонить Владимиру Зеленскому после встречи с Путиным. Это будет первый прямой контакт Си Цзиньпина с Зеленским после полного вторжения РФ.

Тем временем война в Украине продолжается уже 390-й день. Мы следим за новостями 20 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 389-го дня войны. Эпицентром боевых действий остается Бахмут. Также стратегическая задача россиян сейчас - окружить Авдеевку, чтобы штурмовать Угледар. Тем временем отправка боеприпасов к вооружению, поставленному Украине партнерами, задерживается, поскольку Европейский союз испытывает острую нехватку взрывчатых веществ для ее производства. Об этом пишет Financial Times.

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