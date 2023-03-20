Госсекретарь США Энтони Блинкен резко негативно оценил визит Си Цзиньпина в Москву на фоне того, что Международный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина.

Об этом дипломат сказал, выступая в Госдепартаменте. Его слова приводит CNN.

"То, что президент Си приехал в Россию через несколько дней после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента Путина, говорит о том, что Китай не чувствует ответственности за то, чтобы привлечь Кремль к ответственности за зверства, совершенные в Украине, и вместо того, чтобы даже осудить их, он скорее предоставит дипломатическое прикрытие для России, чтобы она продолжала совершать те самые преступления", — сказал Блинкен.

Однако, добавил он, "элементы" мирного предложения Китая по урегулированию конфликта соответствуют усилиям, которые поддерживают США.

"Предложение Китая включает элементы, которые мы уже давно поддерживаем, в том числе обеспечение ядерной безопасности, разрешение гуманитарного кризиса, защиту гражданских лиц и призыв к защите суверенитета, независимости и территориальной целостности всех стран", — отметил Блинкен.

Ранее Блинкен заявил, что США считают недопустимым прекращение огня в Украине.

Напомним, что 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал международные ордера на арест Путина, а также уполномоченного по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.