Прекращение огня в Украине на данный момент недопустимо.

Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя визит китайского лидера Си Цзиньпина в Москву.

"Прекращение огня сейчас без долгосрочного решения позволит президенту Путину отдохнуть и переобуть свои войска, а затем возобновить войну в более выгодное для России время. Мир не должен быть обманут любым тактическим ходом России при поддержке Китая или любой другой страны, чтобы заморозить войну на своих условиях", – заявил Блинкен.

Ранее координатор Белого дома Джон Кирби примерно в этих же выражениях прокомментировал визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву. По его словам, США считают в данный момент перемирие в Украине неприемлемым, и встреча между президентом России Владимиром Путиным и Си Цзиньпином не должна к нему привести. Кирби отметил: перемирие плохо, поскольку оно только "ратифицирует завоевания России" к сегодняшнему дню и "даст господину Путину время подготовить новых людей и спланировать новое наступление, когда ему будет удобно".

Как мы сообщали, сегодня во второй половине дня в Москве началась встреча президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.