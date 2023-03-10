Американский политолог Фрэнсис Фукуяма считает, что сейчас война в Украине находится в патовой ситуации, но идти на перемирие с президентом России Владимиром Путиным нельзя.

"Сегодня конфликт, похоже, находится в патовой ситуации, с очень смертоносными боями за ограниченные территориальные захваты, как в Бахмуте. Но, по моему мнению, это не продлится долго. Российская армия очень ослаблена и потеряла более половины своих танков. По словам министра обороны Великобритании, она развернула 97% своих сил в Украине. Таким образом, у них не осталось резервов. Поэтому вполне возможно, что Украина выйдет из тупика и к лету этого года вернет себе больше территорий, особенно на юге", – сказал Фукуяма.

Отвечая на вопрос о призывах к переговорам с Путиным, чтобы избежать эскалации в сторону Третьей мировой войны, политолог сказал, что "опасность эскалации сильно преувеличена".

"Что выиграет Путин, применив ядерное оружие на территории, которая, согласно его пропаганде, является неотъемлемой частью России? Это также спровоцирует мощный ответ НАТО в виде обычных вооружений. Более того, мы должны понимать, что сегодняшнее мирное соглашение будет представлять собой лишь временное прекращение огня, позволяющее России перевооружиться для более успешного возобновления войны. Другими словами, простое перемирие в интересах Путина", – объяснил он.

При этом Фукуяма считает, что, если украинцы продолжат освобождать территорию и угрожать российским позициям в Крыму, "это будет для него унижением".

"Экономические санкции возымели меньший эффект, чем ожидалось, но российские компании потеряли важный доступ к западным технологиям и продуктам, и дальше будет только хуже. Путин популярен в России, потому что его считают эффективным. Если военные и экономические неудачи продолжатся, его легитимность будет все больше ставиться под сомнение", – сказал он.

По мнению политолога, Запад должен прекратить попытки договориться с Путиным.

"Макрон решительно поддерживает Украину, поставляя ей оружие. Но также регулярно пытается договориться с Путиным об иллюзорном мире. Он должен прекратить это. Если западные демократии продолжат держаться вместе, и Украина сорвет план Путина, это будет иметь очень мощное воздействие на демократии. Образ украинцев, которые сражаются и умирают, защищая свою свободу, очень вдохновляет. И наоборот, если России удастся подчинить себе Украину, последствия будут очень негативными на глобальном уровне", – считает он.

При этом, по мнению Фукуямы, ключевым вопросом для всего мира является внутренняя ситуация в США.

"Сильная поляризация среди населения США является главной слабостью страны. Если она не будет решена, США не смогут оставаться лидером демократического мира. Мы, американцы, должны продолжать бороться за сильную внешнюю политику. Для Европы следующие президентские выборы в Америке в любом случае будут иметь серьезные последствия", - говорит Фукуяма.

Напомним, год назад Фукуяма опубликовал прогноз из 12 пунктов о том, что будет в войне Украины с Россией. Тогда (в середине марта 2022 года) он также заявлял, что у Путина уже нет резервов и он ввел в бой почти всю свою армию, а потому «крах положения войск РФ может быть внезапным и катастрофическим».

Война в Украине продолжается уже 380-й день. Мы следим за новостями 10 марта в своем онлайне.