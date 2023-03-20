МИД Китая выступил против ордера на арест президента России Владимира Путина и призвал "уважать иммунитет" российского президента.

Об этом заявил спикер ведомства Ван Вэньбинь, пишет The Gurdian.

"Международный уголовный суд должен занять объективную и беспристрастную позицию, уважать юрисдикционный иммунитет глав государств согласно международному праву", - заявил спикер ведомства Ван Вэньбинь.

Китай "продолжит играть объективную и справедливую роль в украинском кризисе и занимать конструктивную позицию в мирных переговорах", заявил он.

Отметим, что Китай не признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС) (также, как Россия и США).

Ранее сообщалось, что Медведев пригрозил ракетным ударом по зданию суда в Гааге после ордера на арест Путина. Также он описал два сценария, при которых Путина могут начать судить в Гааге.

В отдельном материале мы разбирались, на что повлияет решение Международного суда об аресте президента РФ.

Тем временем глава КНР Си Цзиньпин сегодня приезжает с визитом в Москву.

Мы следим за новостями 20 марта в своем онлайне .