Если президент РФ Владимир Путин, на арест которого Международный уголовный суд в Гааге выдал международные ордера, приедет в Германию, то он будет арестован.

Об этом заявил министр юстиции Германии Марко Бушманн, пишет Die Zeit.

По словам Бушманна, это может быть сделано во исполнение ордера Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, который постановил арестовать российского президента.

"Германия будет обязана арестовать президента Путина, если он въедет на немецкую территорию, и передать его в МУС", - сказал министр юстиции Германии.

О последствиях решения суда по Путину мы подробно рассказывали ранее. Также стало известно, почему ордер МУС касается дела о депортации детей в РФ.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден поддержал ордер на арест Владимира Путина, выданный МУС, назвав решение "оправданным".

При этом президент Сербии Александр Вучич назвал решение МУС о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина "шагом к крупнейшему конфликту в истории мира".

В МИД РФ на это заявили, что решения МУС "не имеют никакого значения" для России.