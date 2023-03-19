Если Путин приедет в Германию, то его арестуют - министр юстиции ФРГ
Если президент РФ Владимир Путин, на арест которого Международный уголовный суд в Гааге выдал международные ордера, приедет в Германию, то он будет арестован.
Об этом заявил министр юстиции Германии Марко Бушманн, пишет Die Zeit.
По словам Бушманна, это может быть сделано во исполнение ордера Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, который постановил арестовать российского президента.
"Германия будет обязана арестовать президента Путина, если он въедет на немецкую территорию, и передать его в МУС", - сказал министр юстиции Германии.
О последствиях решения суда по Путину мы подробно рассказывали ранее. Также стало известно, почему ордер МУС касается дела о депортации детей в РФ.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден поддержал ордер на арест Владимира Путина, выданный МУС, назвав решение "оправданным".
При этом президент Сербии Александр Вучич назвал решение МУС о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина "шагом к крупнейшему конфликту в истории мира".
В МИД РФ на это заявили, что решения МУС "не имеют никакого значения" для России.