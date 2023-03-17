Служба новостей BBC объясняет, почему Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест президента России Владимира Путина именно по делу о перемещении детей в Россию.

Соответствующий материал опубликован на сайте BBC в пятницу, 17 марта.

В публикации говорится, что обвинение в агрессии юридически можно предъявить только в том случае, если обе стороны военного конфликта являются участниками МУС. Ни Россия, ни Украина ими не являются.

Сама Украина не могла осудить Путина – в национальных судах главы государств обладают иммунитетом. Но перед Международным уголовным судом в Гааге иммунитета ни у кого нет.

Еще в июне бывший прокурор МУС Луис Морено Окампо говорил, что для того, чтобы привлечь Путина, суд должен доказать его персональную вину.

Например, главу государства сложно обвинить в убийстве мирного жителя или даже в обстреле больницы, потому что необходимо доказать, что он мог иметь к этому непосредственное отношение, то есть лично он отдал такой приказ.

И наиболее простой способ привлечь президента к ответственности – это расследовать преступление против человечества, а именно – вынужденное перемещение людей. Так как Россия не только не скрывает, что вывозит на свою территорию украинских детей, но и с гордостью об этом сама отчитывается.

16 марта ООН выпустила доклад, авторы которого детально изучили случаи 164 детей, которых вывезли из Донецкой, Харьковской и Херсонской областей. По подсчетам Украины, Россия вывезла из страны более 16 тысяч детей.

Напомним, сегодня Международный уголовный суд в Гааге выдал международные ордера на арест Путина, а также уполномоченной по правам ребенка в РФ. По данным суда, Путин "предположительно несет ответственность за военное преступление незаконной депортации населения (детей) и незаконного перемещения населения (детей) с оккупированных территорий Украины на территорию Российской Федерации". В том же подозревают и омбудсмена.

В МИД РФ на это заявили, что решения МУС "не имеют никакого значения" для России.

"С данным органом Россия не сотрудничает, а возможные "рецепты" на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными", - сказала представитель МИД РФ Мария Захарова.