Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев пригрозил ракетным ударом по зданию Международного уголовного суда в Гааге, который выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина.

Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Все ходят под Богом и ракетами. Вполне можно себе представить точечное применение гиперзвукового "Оникса" из Северного моря с российского корабля по гаагскому зданию суда. Его не сбить, увы. И суд – лишь убогая международная организация, а не население страны НАТО. Поэтому и войну не начнут. Побоятся. И жалеть никто не будет. Так что, граждане судьи, внимательно смотрите в небо", - написал Медведев.

Также он описал два сценария, при которых Путина могут начать судить в Гааге.

"Судить страну и ее лидеров можно в двух случаях: 1) когда сама страна дико ослабела, почти утратила суверенитет и решилась признать суд над собой; 2) когда страна проиграла войну и капитулировала", - написал Медведев.

Напомним, Международный уголовный суд в Гааге выдал международные ордера на арест президента России Владимира Путина, а также уполномоченного по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.

Тем временем прокурор МУС заявил, что на конференции в Британии попросит денег на суд над Путиным.

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