Ордер на арест Путина Международным уголовным судом в Гааге вряд ли грозит реальным задержанием российского президента в обозримом будущем. По крайней мере до тех пор, пока он остается у власти. Это сигнал, который посылает Запад всем мировым лидерам о том, что Путин теперь предельно токсичен. Аналогичный сигнал (далеко, впрочем, не первый) посылается и российским элитам.

Но будут ли эти сигналы восприняты теми, кому они предназначены - вопрос открытый.

Пока, очевидно, что ордер на арест Путина еще более отдалит Запад и Россию друг от друга, увеличив высоту стены между ними (и без того немалой), еще более уменьшив вероятность неких компромиссов и соглашений между ними (и без того небольшую).

Такие оценки звучат в западных СМИ, а также в комментариях опрошенных "Страной" экспертов.

Рассказываем подробно о последствиях решения Международного суда.

Шансы на суд невелики

Международный уголовный суд объявил подозрения Путину в незаконной депортации украинских детей.



"Г-н Владимир Владимирович Путин [...], президент Российской Федерации, предположительно несет ответственность за военное преступление в форме незаконной депортации населения (детей) и незаконного перемещения населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию", - говорится в пресс-релизе.

Судьи Международного уголовного суда добавляют, что у них есть достаточные основания считать, что Путин лично несет ответственность за эти преступления и как непосредственно причастный к ним, и как руководящее лицо, чьи подчиненные с его попустительства или при его одобрении совершали эти преступления.



Зеленский назвал решение МУС "историческим решением, с которого начнется историческая ответственность".

"Осуществить такую преступную операцию было бы невозможно без приказа высшего руководителя государства-террориста. Разделять детей с семьями, лишать их какой-либо возможности связаться с родными, прятать детей на российской территории, распылять их по отдаленным регионам - это все очевидно российская государственная политика, государственные решения, государственное зло. Которое начинается именно с первого должностного лица этого государства", - заявил Зеленский.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что решение МУС - это сигнал для мира о том, что российская власть преступна.

"Отныне президент России имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления - незаконной депортации и перемещении украинских детей. Это означает, что за пределами России Путин должен быть арестован и предан суду. И мировые лидеры трижды подумают, прежде чем пожать ему руку или сесть с ним за стол переговоров, - написал Костин у себя в Фейсбуке. - Мир получил сигнал о том, что российский режим преступен и его руководство и союзники будут привлечены к ответственности. Это историческое решение для Украины и всей системы международного права".

В то же время Россия не признает Международный уголовный суд и не ратифицировала его основополагающий документ - Римский статут.

"Решения Международного уголовного суда для нашей страны не имеют никакого значения, в том числе с правовой точки зрения. Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет", - написала представитель МИД России Мария Захарова в соцсетях.

При этом самого суда пока не будет - МУС не проводит заочные процессы. Для начала нужно, чтоб подсудимые были доставлены в Гаагу.

"Международный уголовный суд не выносит заочных приговоров. То есть, для того, чтобы дело Путина разобрали в суде, он должен лично присутствовать в Гааге. А шансы на это невелики. Эксперты сомневаются, что МУС когда-либо получит реальную возможность судить Владимира Путина. Один из самых известных аналогичных случаев - дело против бывшего президента Судана Омара аль-Башира, обвиняемого в массовых убийствах. Ордер на арест аль-Башира МУС выдал больше десяти лет назад. Только в 2020 году, через год после свержения и ареста президента, правительство Судана согласилось выдать его. Но до сих пор так и не выдало. Пока что его судят на родине за переворот 1989 года. Аль-Баширу сейчас 78 лет. Эксперты сходятся во мнении, что пока в России силен существующий режим, приговоры в отношении высокопоставленных лиц вряд ли возможны", - пишет Русская служба Би-би-си.

"Важность этого решения МУС не в вероятности, с которой Путин окажется на скамье подсудимых, а в символизме этого решения",- сказал ресурсу эксперт по международному праву из Копенгагенского университета Кевин Йон Хеллер.



Очевидно, что перспективы задержания Путина в ближайшее время крайне призрачные. Если он и посещает страны, то "дружественные", которые не передадут его международному суду. Но его передвижения по миру станут куда более затруднительными, чем сейчас, полагает Хеллер.

Одним из последствий ордера Гааги, по мнению Хеллера, может стать его влияние на готовность государств Юга вести дела с Путиным.

Ключевым моментом, по мнению британского журналиста Джеймса Лэндейла, является то, что Международный уголовный суд решил сосредоточиться на президенте Путине.

"Суд мог бы сосредоточить внимание на многих других военачальниках с российской стороны, которые бомбили школы, больницы и жилые районы - все они обвиняются в военных преступлениях. Вместо этого суд решил сосредоточиться на депортации детей, которая считается военным преступлением, и конкретно на ответственности Марии Львовой-Беловой, уполномоченного России по правам ребенка, и Путина. Суд говорит, что причина обнародования этих ордеров заключается в том, что в данный момент преступления продолжаются. При этом он пытается предотвратить дальнейшие преступления. Будет ли это успешным или нет, еще предстоит увидеть. Это сигнал международного сообщества о том, что происходящее в Украине противоречит международному праву. Суд выдвигает обвинение в том, что Путин несет ответственность, но очень маловероятно, что он собирается отправиться в место, где его могут арестовать", - считает Лэндейл.

Россия может поднять ставки в войне

Источники Guardian в международном уголовном суде заявили, что, возможно, Путин все же полетит в Китай, который не подписал Римский статут.

"Варианты поездок президента России стали крайне ограниченными", - сказал источник изданию.

Отметим, что в Кремле ранее не исключали, что Путин в этом году лично посетит саммит большой двадцатки в Индии (Индия Римский статут МУС не ратифицировала).

Также в этом году запланирован саммит БРИКС (неформальное объединение Бразилии, России, Индии, Китая и Южноафриканской республики) в ЮАР. ЮАР Римский статут ратифицировала и потому, теоретически, должна арестовать Путина и передать его в Гаагу, если он приедет в страну.

Однако уже был прецедент, когда ЮАР проигнорировала свои обязательства перед МУС. В 2015 году в страну прибыл обвиняемый Международным судом в военных преступлениях президент Судана Омар Башир. Но, несмотря на призывы МУС, власти ЮАР не стали его арестовать. Напротив - тепло приняли на высшем уровне.

А вот в Европу для Путина теперь путь точно заказан.

Министр юстиции Германии уже заявил, что президент РФ будет арестован и выдан в Гаагу, если приедет в ФРГ.

Журналист Guardian Эндрю Рот считает, что ордер на арест Путина, выданный международным уголовным судом, вероятно, будет представлен в России как точка невозврата. Кремль будет использовать решение суда как доказательство того, что Запад не стремится ни к чему, кроме смены режима.

"В то время как Путин уже готовит свою общественность к долгой войне, ордер на арест впервые повышает конкретную вероятность того, что российские лидеры и другие видные сторонники войны могут предстать перед судом в Гааге, если они когда-либо окажутся под арестом. Хотя в ближайшее время это маловероятно, Россия, вероятно, воспользуется этим, чтобы поднять ставки в войне внутри страны, а также, когда захочет, заявить, что любые переговоры - это просто дымовая завеса для конечной цели - свержения Путина", - сказал нам Рот.

Economist пишет, что в реальности Путин, скорее всего, никогда не предстанет перед судом в Гааге.

"Путин не скоро окажется на скамье подсудимых в МУС. Существующая в настоящее время ограниченная международная уголовная юстиция просто не распространяется на лидеров ядерных стран. Тем не менее, есть еще возможности для судебного преследования некоторых российских преступлений. Первое препятствие для тех, кто хотел бы, чтобы Путина посадили в тюрьму, заключается в том, что Россия не подписала МУС... Не существует ни одного прецедента, который позволил бы посадить Путина в тюрьму", - пишет издание.

"Есть две широкие категории обвинений, которые могут быть предъявлены российским виновникам войны. Один включает в себя военные преступления и преступления против человечности: когда, скажем, во время конфликта становятся мишенью гражданские лица или когда войска насилуют и грабят. Солдат, совершающих эти безобразия, можно судить (как уже было с некоторыми россиянами в Украине). Теоретически их командиры и политические хозяева тоже могут быть привлечены к ответственности. На практике вряд ли когда-нибудь можно будет доказать, что они демонстрировали такое поведение. По этой причине Украина и ее союзники выдвигают вторую категорию обвинений: преступление агрессии. Акт вторжения в соседнюю страну можно полностью возложить на плечи политиков. Но судебное преследование за такое преступление - почти неизведанная юридическая территория. Только в двух случаях, когда это произошло, - на Нюрнбергском и Токийском процессах, последовавших за Второй мировой войной, - вовлеченные страны возбудили судебное преследование (оба правительства управлялись Америкой и ее союзниками). Если не произойдет вторжения в Россию или свержения Путина, этого не будет. Некоторые эксперты в области права считают, что Генеральная Ассамблея ООН (где каждая страна имеет один голос и не имеет права вето) могла бы призвать к созданию такого суда. Но этот обходной путь вытолкнет международное право за его нынешние пределы. И победа в таком голосовании не гарантирована: многие страны, включая Америку, не хотят наделять международные суды большей властью.

Остаются два варианта, и ни один из них нельзя назвать подходящим. Один из них - преследовать россиян через украинскую судебную систему, возможно, в суде, одобренном иностранцами и с участием международных судей. В этом не было бы символической ценности судебного процесса в Гааге: преследоваться по суду могли бы только непритязательные русские, что выглядело бы как карательное правосудие. Другой вариант - разрешить МУС преследовать российские военные преступления и преступления против человечности, но не преступление агрессии, которое в случае с Россией выходит за рамки его текущей компетенции. Для этого достаточно, чтобы Украина признала полномочия Гаагского суда, который тем самым начал расследование действий России. Но мало кто думает, что дело против Путина может быть возбуждено. В любом случае он обычно не судит подозреваемых заочно.

Предпочтительный план Украины заключается в создании специального трибунала в Гааге, отдельного от МУС и способного преследовать в судебном порядке преступление агрессии - и, таким образом, нацелиться на Кремль. Это тоже нереально. Хуже того, это может дискредитировать МУС в его стремлении преследовать в будущем такие трансграничные агрессии, говорит Оливье Кортен, профессор международного права в Свободном университете Брюсселя. Преследование военных преступников на полях сражений в МУС хотя и избегает большого приза в виде ареста Путина, не будет простым символом. Любой, кто может опасаться судебного преследования со стороны МУС, - скажем, генералы и представители группы Вагнера, - будет колебаться когда-либо покинуть Россию, чтобы не оказаться в Гааге. Это было бы своего рода наказанием", - пишет Economist.

"Транзита власти теперь точно не будет"

В России же ордер на арест Путина оценивают с точки зрения темы борьбы с нынешним миропорядком, где основную роль играют страны Запада.

"Так сложилось, что Владимир Путин стал олицетворением несогласия с "порядком, основанным на правилах" (ПОП) и бросил ему вызов, хотя нет гарантии, что Россия окажется в числе главных выгодополучателей следующей композиции мира. И, в принципе, закономерно, что орган, претендующий на то, чтобы быть квинтэссенцией этого порядка (МУС - Ред.), вознамерился привлечь его к уголовной ответственности. Ставка повышена практически максимально, теперь вопрос, что дальше.

Попытка объявить Путина вне закона – сигнал не только и не столько ему, сколько остальным, которым предлагают определиться со своим отношением к «бунту». Иными словами, новое предложение не-Западу присоединиться к антироссийским мерам, но выраженное теперь в предельно заострённой форме.

Предыдущее предложение успеха не возымело, коалиция тех, кто ввёл санкции против России, состоит только из официальных союзников США, остальные страны предпочитают уклоняться. Теперь уклонение, а оно будет выражаться в продолжении взаимодействия с человеком, подлежащим, согласно выданному ордеру, водворению на скамью подсудимых, будет носить ещё более демонстративный характер. Если данная мера давления сработает, и вокруг российского президента возникнет разреженное пространство, значит хоронить ПОП преждевременно. А если этого не произойдёт, можно будет говорить об ускорении заката прежней системы", - пишет журнал "Россия в глобальной политике".

Обсуждаются и внутриполитические последствия ордера МУС.

Очевидно, что это сигнал российским элитам о том, что никакого примирения Запада с Россией не будет пока Путин у власти, а потому его нужно убрать. Однако это уже далеко не первый сигнал такого рода. И если все предыдущие не сработали и не вызвали бунта российской элиты, то не очень верится в то, что сработает и этот.

Оценки, в основном, звучат в другом направлении. Что Путин теперь точно не будет настроен передавать кому-либо власть, так как перестав быть президентом у него будет куда больше шансов оказаться в Гааге.

"Теперь точно никакого транзита власти не будет", - пишет российский политолог Игорь Димитриев.

"Поставят на вид Орбану общение с Путиным"

Политолог Константин Бондаренко в беседе со "Страной" отмечает, что, по большому счету, решение Гааги о выдаче ордера на арест Путина - символическое и не будет иметь прямых юридических последствий.

"Ни Россия, ни США, ни даже Украина Римский статут не ратифицировали. В Конституции РФ действует норма, которая предвидит верховенство федерального законодательства над международным правом. Трамп в свое время вообще пригрозил судьям МУС арестами из-за возбуждения дел против американских военных. Конечно же, завтра в Москве не высадятся полицейские с целью арестовать Путина и детского омбудсмена. Решение суда принималось скорее в информационных и политических целях - в очередной раз показать, что для Запада Путин становится изгоем. Последствия? Поставят на вид Орбану (Венгрия ратифицировала Римский устав) то, что он общается с Путиным. Попытаются изменить позицию некоторых государств БРИКС. Но надо учесть, что ордер - это еще не вердикт, не признание Путина преступником, и именно к этому будут апеллировать государства, признающие Римский статут, но продолжающие общение с лидером России. А во-вторых, может возникнуть ситуация, при которой выбирая между связями с Россией и преданностью Римскому статуту, отдельные страны выберут связи с РФ. Думаю, что Россия в ближайшее время попробует срежиссировать несколько прецедентов. При молчаливой поддержке Китая", - говорит нам Бондаренко.

Политолог Руслан Бортник говорит, что ордер на арест Путина означает новое ожесточение противостояния между Россией и Западом и усиливающуюся изоляцию Путина от западных элит.

"Имеется в виду прежде всего европейских элит, поскольку ни США, ни Украина не ратифицировали Римский статут. И, условно говоря, в теории на территорию США Путин может прибыть. В США остается поле для переговоров и коммуникации с Москвой. Чего, например, остается мало у европейских лидеров. Теперь Микрону и Шольцу, прежде чем звонить Путину, необходимо будет дважды подумать, как это будет выглядеть с точки зрения внутреннего общественного мнения. Или придется игнорировать ордер международного суда и, таким образом, дискредитировать доверие к этой институции. Также это, конечно, и сигнал российским элитам, и усиление давления на самого Путина - что, вот, мы готовы говорить со всеми, кроме Путина. Но это решение не является финальным, потому что пока что это только предварительное решение. Путин не является осужденным международным судом лицом. И осуждение в скором времени еще не состоится, сами рассмотрения этих дел затянутся на годы. Поэтому в какой-то мере это желтая карточка Путину от части западных партнеров. Возможно, это попытка повлиять на переговоры между Россией и Китаем, на ход предстоящего визита Си Цзиньпина в Москву. Хотя напомню, что Китай, Индия, Турция, Израиль, США и многие другие страны не ратифицировали Римский устав, а США даже вводили санкции в отношении Международного уголовного суда из-за расследования дел в отношении американских военнослужащих. Возможно, это попытка еще больше изолировать Путина, забетонировать барьер прежде всего между Россией и Европой. Также эта ситуация будет влиять на возможный закулисный переговорный процесс, и, возможно, этот ордер является частью этого процесса и через этот ордер на Путина оказывают давление с целью добиться от него определенных уступок. Но между Россией и Европой, Россией и союзниками США выросла очень жесткая политическая стена. Российские, возможно, иллюзии о том, что с Западом можно договориться, его можно заставить принять российские условия тоже будут осыпаться, и Россия в еще большей мере будет концентрироваться на военных инструментах вторжения в Украину. Не думаю, что это решение привело к какому-то кардинальному перелому, но ожесточение между Россией и Западом это решение, безусловно, увеличит. Это может подтолкнуть Россию к новым жестоким ударам по украинской инфраструктуре и территории Украины", - прогнозирует Бортник.