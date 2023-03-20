Американские и британские СМИ назвали вчерашний визит президент РФ Владимира Путина в Мариуполь актом "неповиновения" (defiance).

"Визит был очевидным актом неповиновения, который произошел всего через несколько дней после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на его арест", - пишет CNN и в заголовке статьи называет Путина "непокорным" (defiant).

Аналогичный эпитет использует в названии статьи и New York Times: "Непокорный Путин посещает Мариуполь, город, разрушенный российскими войсками".

"Визит оказался одновременно жестом неповиновения - он состоялся всего через день после того, как международный суд выдал ордер на арест российского лидера за военные преступления", - сообщает NYT.

Британская Guardian аналогично сообщает, что поездка в Мариуполь прошла "в знак неповиновения после ордера МУС на арест".

Как сообщалось, Путин помимо прочего посетил новостройки Мариуполя и поговорил с их жителями.

Кроме того, Песков заявил, что жители Мариуполя пожаловались Путину на задержку зарплат и проблемы с оформлением российского гражданства.

Подробно о том, зачем Путин поехал в Мариуполь, мы писали в отдельном материале.