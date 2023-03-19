Путин посетил Мариуполь. Фото и видео
Президент России Владимир Путин совершил поездку в Мариуполь. Он "осмотрел ряд объектов города, а также пообщался с местными жителями. Вице-премьер Марат Хуснуллин подробно доложил президенту о ходе строительных и восстановительных работ в городе и окрестностях".
Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Заявляется, что Путин прилетел в Мариуполь на вертолете из Крыма, а потом за рулем автомобиля он объехал несколько районов города, совершая остановки.
В сети появилось видео, как Путин едет в Мариуполь за рулём автомобиля.
Отметим, что нынешняя поездка в Мариуполь - это первое посещение Путиным территорий, захваченных Россией после 24 февраля 2022 года.
На втором видео Путина из Мариуполя, которое публикуют российские СМИ, утверждается, что президенту РФ показали в Мариуполе "восстановленные университет и филармонию".
Помимо Мариуполя, Путин вчера приехал в штаб, который командует российскими войсками в Украине (по данным СМИ, штаб находится в Ростове-на-Дону).
Пресс-служба Кремля заявляет, что он "провел совещание в командном пункте "специальной военной операции" и заслушал доклады начальника Генштаба российской армии Валерия Герасимова и ряда военачальников".
Российские СМИ публикуют кадры с Путиным в штабе. На них видно, как его встречает Герасимов (командующий "спецоперацией") и провожает в штаб.
Ранее Владимир Зеленский пообещал, что украинская армия освободит Мариуполь.
Также в командовании "Юг" дали понять, что Мариуполь может обстреливать украинская армия.