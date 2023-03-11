О двух взрывах в районе аэропорта и Агробазы в Мариуполе сообщает в своем телеграм-канале городской совет.

На опубликованном фото видно, как клубы дыма поднимаются в районе аэропорта.

Назначенные россиянами "власти" о взрывах пока ничего не заявляли.

Местные паблики также пишут о пожаре дома в Новоселовках.

Ранее в Мариуполе фиксировали переброску российской военной техники под Запорожье. Это 28 единиц войск транспорта в сопровождении 6 гражданских авто с багажом и прицепом. Большинство из них - живая сила, грузовик с большим пулеметом сзади.

Так, например, в российских военных Telegram-каналах появились кадры эшелона с бронированными тягачами-транспортерами МТ-ЛБ, с установленными на них корабельными зенитными установками 2М-3М с 25-мм автоматическими орудиями.

Напомним, родственники попавших в плен в Мариуполе бойцов требуют, чтобы их отдали на обмен.

Тем временем война в Украине продолжается уже 381-й день. Мы следим за новостями 11 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 380-го дня войны. Украина продолжает переживать последствия ракетных ударов. Опубликованные кадры указывают, что "Вагнер", вероятно, захватил село Дубово-Васильевка к северо-западу от Бахмута, что может использоваться для более широкого окружения ВСУ. Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление Украины состоится через два месяца. А в Киеве на Майдане масштабно прощались с одним из лидеров "Правого сектора" Дмитрием Коцюбайло (позывной Да Винчи).

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, ждёт ли Грузию свержение власти и что это значит для войны в Украине.