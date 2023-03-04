В российских военных Telegram-каналах появились кадры эшелона с бронированными тягачами-транспортерами МТ-ЛБ, с установленными на них корабельными зенитными установками 2М-3М с 25-мм автоматическими орудиями.

Это бронетранспортер еще советского производства, также известный под названием "мотолыга". МТ-ЛБ применялся советскими войсками в Афганской войне, а после распада СССР использовался практически во всех крупных вооружённых конфликтах на постсоветском пространстве.

Россияне используют МТ-ЛБ в разных целях. Например, недавно писали, что их переоснастили как камикадзе: начинили фугасными авиабомбами и кабелем-детонатором от установки дистанционного разминирования "Змей Горыныч" и отправили на украинские позиции, вблизи которых осуществили подрыв. Такую операцию произвели, например, под Сватово.

Ранее мы писали, что в оккупированном Мариуполе фиксируют большое движение российской военной техники в направлении Мангуша и Бердянска.

Война в Украине продолжается уже 374-й день. Мы следим за новостями 4 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 373-го дня войны. Россияне пытаются окружить Бахмут, а к западу от города взорван жизненно важный мост. Продолжает разворачиваться сюжет с диверсионной группой, которая проникла в Брянскую область РФ. ФСБ показала видео автомобилей, которые, по ее версии, были обстреляны "украинской ДРГ". А западные СМИ сообщают, что США и Германия отработали в рамках штабных учений с представителями украинского командования два варианта контрнаступления ВСУ.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, как украинские военные возмущаются из-за отмены доплат.