Россия в результате войны с Украиной потеряла 5000 единиц бронетехники. Одной из причин этого является неспособность производить системы защиты в промышленных масштабах.

Об этом говорится в новой сводке британской разведки.

Несмотря на войну в Украине, российские оборонные предприятия продолжают демонстрировать свою продукцию на крупных международных выставках вооружений, говорится в сводке.

В частности, на недавнем мероприятии была представлена система активной защиты "Арена-Э", предназначенная для повышения живучести бронетехники.

В рекламе говорится, что она устранит угрозы, наиболее опасные для бронетехники: "Если вы цените свою броню и экипажи, вам нужна "Арена-Э".

Вместе с тем, не поступало доказательств установки систем "Арена-Э" на собственные машины РФ в Украине, где она потеряла более 5000 единиц бронетехники.

"Вероятно, это связано с неспособностью российской промышленности производить высокотехнологичные системы в больших масштабах - проблема, которая усугубляется действием международных санкций", - говорится в сводке.

Война в Украине продолжается уже 373-й день. Мы следим за новостями 3 марта в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 372-го дня войны. Давление противника в районе Бахмута усиливается. При этом британская разведка делает прогноз о том, что наступившая оттепель может затруднить российские операции. Поскольку техника будет вязнуть в грязи, что дает преимущество обороняющейся стороне.

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