Президента России Владимира Путина в Мариуполе провели по редким в городе новостройкам и познакомили с их обитателями. По словам жильцов, визита российского президента они "не ожидали".

"Не ожидал, можно с вами хотя бы поздороваться?" - обратился к Путину житель недавно построенного дома. Президент РФ в ответ завил, что "нужно начинать знакомится поближе".

Еще один мужчина заявил, что ему, как и Путину, "тоже 70, но остался без ничего". "Теперь есть все", - вставила ремарку соседка.

Напомним, Путин приехал в Мариуполь после своей вчерашней поездки в Крым.

Ранее сообщалось, что министр юстиции ФРГ Марко Бушманн заявил, что если Путин приедет в Германию, то его арестуют во исполнение ордера Международного уголовного суда (МУС) в Гааге.

О последствиях решения суда по Путину мы подробно рассказывали ранее.

Тем временем война в Украине продолжается уже 389-й день. Мы следим за новостями 19 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 388-го дня войны.

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