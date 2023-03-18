Президент РФ Владимир Путин подписал закон о наказании до семи лет лишения свободы за "дискредитацию участников спецоперации" независимо от их статуса и до 15 лет — за фейки о Вооруженных силах РФ.

Согласно закону, критиковать запрещается не только военнослужащих регулярных частей, но и "добровольческие соединения" типа ЧВК "Вагнер".

Помимо лишения свободы по новому закону можно получить штраф до миллиона рублей или пять лет исправительных работ.

Напомним, что куратор "ЧВК Вагнера" Евгений Пригожин требовал сделать исключение для критики в адрес командования, но в итоге его мнение проигнорировали и в конечном варианте закона этого исключения нет.

Хотя инициатором этих поправок был сам Пригожин.

"То есть теперь Пригожин, если будет продолжать ругать руководителей Минобороны РФ и командующего "спецоперацией" генерала Герасимова, может сесть на срок до 15 лет. Также, впрочем, как и те, кто будет ругать Пригожина и командиров ЧВК "Вагнер", - пишет телеграм-канал "Политика Страны".

Мы рассказывали о конфликте Пригожина с российским минобороны и его подоплеке.