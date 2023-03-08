Министерство иностранных дел Израиля намерено предложить изменение в законодательство, согласно которому получить израильский паспорт можно будет только прожив год в Израиле.

Об этом сообщает Times of Israel.

Согласно текущему закону, в стране можно не оставаться, поскольку Израиль не предъявляет требований о постоянном проживании на территории страны после получения гражданства.

Ранее мы писали, что новый министр по делам интеграции Израиля Офир Софер призвал сократить иммиграцию неевреев в Израиль. Софер сетует на количество иммигрантов, прибывающих из России и Украины в Израиль, которые не считаются евреями согласно ортодоксальной интерпретации.

Сейчас религиозные партии, связанные с премьер-министром Нетаньяху, требуют изменить закон, чтобы только лица, у которых хотя бы один родитель был евреем, имели право на репатриацию.

Также "Страна" рассказывала, что после объявления мобилизации в России резко вырос спрос на репатриацию евреев в Израиль.

Тем временем Израиль продлил на два месяца срок безвизового пребывания для украинских беженцев.