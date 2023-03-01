Комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США одобрил законопроект, позволяющий президенту США вводить запрет на работу в стране социальной сети TikTok. Соцсеть принадлежит китайской компании ByteDance.

О результатах голосования свидетельствует его трансляция.

Пакет поправок был принят большинством голосов членов комитета. За него проголосовали 24 человека, 16 конгрессменов выступили против.

После одобрения в комитете документ отправится на общее голосование в палату представителей.

Как мы писали, законопроект о запрете TikTok внесли в конгресс 14 декабря. Законодатели настаивают на том, что в США нужно запретить TikTok, поскольку эту соцсеть якобы может использовать в своих интересах Коммунистическая партия Китая.

Вскоре после этого членам и сотрудникам Палаты представителей США приказали удалить со своих гаджетов социальную сеть TikTok. Сотрудникам палаты стало запрещено скачивать мобильное приложение TikTok на любые мобильные устройства палаты, а уже установленные приложения их обязали удалить незамедлительно.

А недавно Белый дом дал государственным учреждениям 30 дней на то, чтобы удалить TikTok на федеральных устройствах и системах.