В Литве приложение социальной сети TikTok больше не будет доступно на устройствах, используемых системой национальной обороны. Его не включат в список разрешенного программного обеспечения. Использовавшие его до сих пор сотрудники Минобороны должны будут удалить приложение.

Об этом сообщает Delfi со ссылкой на заявление руководителя группы политики кибербезопасности и информационных технологий Минобороны Литвы Антанаса Алекнавичюса.

Алекнавичюс подчеркнул, что решение о фактическом запрете TikTok было основано на риске того, что пользовательские данные могут быть доступны китайской разведке.

"Я могу ответить, что каждое учреждение, каждая компания несет ответственность за свою инфраструктуру и управление ею. Это приложение не входит в наш список разрешенных программ, поэтому его действительно не должно быть ни на одном устройстве", — сказал Алекнавичюс.

Он пояснил, что в случае с TikTok доступ к данным может получить не только создатель приложения.

"Насколько нам известно, по действующим нормам КНР существует вероятность того, что эти данные попадут и в их спецслужбы", — сказал сотрудник Минобороны.

Он добавил, что другие ведомства Литвы должны принимать решения об использовании приложения сами.

"Люди должны понимать, чем они рискуют, а они рискуют безопасностью своих личных данных, и эти данные могут использоваться по-разному: от доступа к этим людям до потенциального манипулирования их поведением как потребителей или отдельных личностей. Это потенциальная угроза, и она не обязательно появится завтра или через месяц, но может возникнуть через год", - предупредил Алекнавичюс.

В последнее время все больше властей объявляют о запретах на использование TikTok. Так, сотрудники Европейской комиссии должны будут удалить приложение с телефонов и других рабочих устройств, чтобы "защитить данные и повысить кибербезопасность".

В Конгресс США внесли законопроект о запрете китайской соцсети TikTok.

А членам и сотрудникам Палаты представителей США уже приказали удалить со своих гаджетов приложение TikTok.