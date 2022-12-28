Членам и сотрудникам Палаты представителей США приказали удалить со своих гаджетов социальную сеть TikTok, принадлежащую китайской компании ByteDance.

Об этом говорится в письме офиса административного директора палаты, опубликованном журналистом ABC News в Твиттере.



"Уведомление всем членам и персоналу: административный комитет палаты уполномочил офис кибербезопасности административного директора начать удаление сервиса социальных медиа TikTok со всех устройств, находящихся в управлении палаты", — сказано в документе.



Отныне сотрудникам палаты запрещено скачивать мобильное приложение TikTok на любые мобильные устройства палаты, а уже установленные приложения должны быть удалены незамедлительно.

Между тем американских законодателей тревожит, что некоторые школы США продолжают использовать платформу социальных сетей для выполнения заданий.

"Я думаю, что это действительно тревожно. И если наши сенаторы, имеющие доступ к большому количеству секретной информации, считают это угрозой национальной безопасности, то тот факт, что школы предписывают учащимся загружать TikTok, а затем использовать его для заданий в своем классе, действительно ужасен", - сказала Николь Нейли, президент организации "Родители защищают образование" (Parents Defending Education).

По меньшей мере 15 школьных округов и отделов образования по всей стране используют китайское приложение для социальных сетей для продвижения обучения.

Как писала "Страна", в середине декабря в Конгресс США внесли законопроект о запрете TikTok.

Два года назад тогдашний президент США Дональд Трамп уже подписывал указ против китайского сервиса TikTok. Он был призван "ликвидировать угрозу национальной безопасности, которая исходит от китайского приложения для соцсетей".