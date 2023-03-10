Парламент Грузии прекратил рассмотрение законопроекта "о регистрации иностранных агентов", тем самым официально отозвав его. О прекращении рассмотрения законопроекта заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

Само заседание прошло в считанные минуты, без каких либо комментариев, пишут СМИ.

Напомним, указанный законопроект 7-8 марта привел к многотысячным митингам в Тбилиси. На фоне протестов власти согласились отозвать законопроект и пообещали отпустить задержанных.

Протестующие тем не менее вчера потребовали отставки властей и досрочных выборов. То есть расширили свои требования и, похоже, не намерены сворачивать протест.

Также на митингах грузинской оппозиции вчера жгли российский флаг и скандировали "Сухуми!" (намекая на необходимость возвращения Абхазии под контроль Грузии).

Тем временем россияне бегут из охваченной протестами Грузии домой, на границе огромная пробка из авто. Известно, что в Грузию осенью прошлого года выехало много россиян, желая избежать объявленной президентом России Владимиром Путиным частичной мобилизации.