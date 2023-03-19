В воскресенье, 19 марта, в Украине идет уже 389-й день войны с РФ.

Подробнее о том, что происходило вчера - читайте в итогах за 18 марта.

Ниже хроника новостей за сегодня. Онлайн обновляется.

19 марта

11:38 Российские военные телеграм-каналы пишут о новой атаке ВСУ в Запорожской области.

Утверждается, что украинская армия атакует в районе Пологов силами до двух рот для разведки боем.

Россияне заявляют, что атака отражается. Подтверждений с украинской стороны этих событий нет.

Также Украина не подтверждала предыдущие сообщения из РФ об атаках ВСУ под Пологами и Ореховым, о чем прошла информация на этой неделе.

Запорожское направление оценивается как наиболее вероятное для контрнаступления ВСУ с целью перерезать сухопутный коридор в Крым.

Через Пологи идёт дорога на Бердянск.

11:09 Канада отправила в Украину новую партию военной помощи, включая бронетехнику. Видео о процессе ее погрузки в транспортный самолет "Руслан" опубликовала министр обороны страны Анита Ананд у себя в твиттере.

"Мы будем поддерживать Украину столько, сколько понадобится", - написала Ананд в комментарии к видео.

На видео можно увидеть Bergepanzer 3 - совместную разработку Германии и Нидерландов на базе немецкого танка Leopard 2. Основная задача этой бронемашины на поле боя - эвакуация поврежденной гусеничной бронетехники для последующего ремонта.

11:00 Постоянные бои в Бахмуте приводят к дальнейшим прилетам в жилые дома. На видео - последние такие случаи.

Пострадали две соседние пятиэтажки. В одной горит крыша, другая повреждена сильнее, клубы дыма окутывают половину здания.

10:45 Количество российских ракетоносцев в Черном море сегодня уменьшилось до двух. Об этом сообщает командование ВМС ВСУ в фейсбуке.

Оба ракетоносца имеют на борту ракеты "Калибр", общий залп - до 20 ракет.

Кроме того, один вражеский корабль несет боевое дежурство в Азовском море.

09:57 Бывший глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Украину не скоро примут в ЕС и что нужно вести переговоры с Россией.

Об этом он сообщил в подкасте газеты Luxemburger Post, который цитирует "Немецкая волна".

"Я полагаю, что по определенным причинам Украина нуждается в перспективе вступления в ЕС, но я весьма раздосадован неосторожностью многих политиков, в том числе западных, которые обещают Украине скорое присоединение к Евросоюзу. Я такого варианта не вижу", - заявил Юнкер.

Он считает, что Украина сможет вступить в ЕС только после завершения войны и всех реформ. Такую перспективу он назвал долгосрочной.

"Неприемлемо просто так и по каким-то политическим причинам более высокого порядка принимать в Евросоюз страну, которая находится в состоянии войны и потому не может в полной мере раскрыть свою волю к реформам. В то же время я считаю весьма вероятным, что в долгосрочной перспективе Украина после нынешних событий войдет в Европейский Союз", - сказал Юнкер.

Бывший глава ЕК заявил, что выступает за контакты с Россией и Китаем и призвал подавать сигналы о готовности к переговорам. Но при этом Путин, по его мнению "никоим образом не проявляет воли" к "серьезным переговорам о мире". Поэтому принуждать Украину к миру нельзя, поскольку "несправедливость остается несправедливостью".

09:48 Путина в Мариуполе провели по редким в городе новостройкам и познакомили с их обитателями.

По словам жильцов, визита российского президента они "не ожидали".

"Не ожидал, можно с вами хотя бы поздороваться?" - обратился к Путину житель недавно построенного дома. Президент РФ в ответ завил, что "нужно начинать знакомиться поближе".

Еще один мужчина заявил, что ему, как и Путину, "тоже 70, но остался без ничего". "Теперь есть все", - вставила ремарку соседка.

Напомним, Путин без предупреждения приехал в Мариуполь после своей вчерашней поездки в Крым.

09:22 Если Путин приедет в Германию, то будет арестован. Об этом заявил министр юстиции Германии Марко Бушманн.

По его словам, это может быть сделано во исполнение ордера Международного уголовного суда, который постановил арестовать российского президента.

"Германия будет обязана арестовать президента Путина, если он въедет на немецкую территорию, и передать его в МУС", - цитирует Бушманна Die Zeit.

09:02 На переобучение украинских пилотов управлению F-16 потребуются месяцы. "Не говоря уже о дефиците украинских летчиков", - говорится в материале CNN под названием "Почему союзники по НАТО вряд ли отправят в Украину более совершенные самолеты".

Отставной американский генерал-лейтенант Марк Хертлинг отмечает, что, украинцы легко приспособились к Himars и "Джавелинам", но F-16 — это "совершенно другая игра".

"У них разные детали двигателя, конструкция и системы управления огнем для стрельбы и сброса бомб. Многие люди хотят, чтобы в Украине что-то произошло прямо сейчас, но без многолетней подготовки в мирное время и налаживания поддержки и ремонта вы просто не добьетесь тех результатов, которые хотите получить", - заявил отставной генерал.

При этом поставки польских и словацких МиГов "усилят противовоздушную оборону Украины, но никоим образом не изменят решительно и не обеспечат Украине преимущество в конфликте".

Бывший летчик-истребитель Уильям Гилпин сказал CNN: "Сейчас украинские ВВС отстают от русских на поколение. F-16 продвинет их на поколение вперед". Но, по мнению телеканала, в этом и есть главная дилемма.

"Очевидна нецелесообразность поставок Украине истребителей F-16, требующих огромной нагрузки по обучению в условиях активного конфликта. Но без них получить превосходство в воздухе невозможно", - делает вывод издание.

08:53 Британские и немецкие истребители в пятницу перехватили российские самолеты, летевшие вблизи воздушного пространства Эстонии.

Два истребителя "Тайфун" перехватили российский военный пассажирский самолет Ту-134, который сопровождали два истребителя Су-27 и военно-транспортный самолет Ан-12.

В заявлении ВВС Великобритании говорится, что подобный перехват не является чем-то необычным для самолетов НАТО. Но впервые в этом участвовала сводная группа британцев и немцев.

Также это второй подобный перехват у воздушных границ Эстонии на этой неделе.

Королевские ВВС публикуют фото российских самолетов.

08:18 В Донецке прилет на улице Семашко в Кировском районе. Есть погибший и раненые. Поврежден многоквартирный дом и супермаркет.

07:55 Ещё видео Путина из Мариуполя публикуют российские СМИ.

Как утверждается, Путину показали в Мариуполе "восстановленные университет и филармонию".

07:47 Главное из утренней сводки Генштаба ВСУ.

За прошедшие сутки были отбиты 83 атаки. Эпицентром боевых действий остается Бахмут.

Бои шли в северной части Бахмута, а также в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Григорьевка и Богдановка.

На Купянском и Лиманском направлениях противник наступал в районах населенных пунктов Кременная, Диброва, Верхнекаменное и Спорное.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях бои шли в районах населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, а также Марьинка, которую пытались штурмовать 15 раз.

За минувшие сутки россияне нанесли 11 ракетных ударов, 4 из них – по объектам гражданской инфраструктуры Запорожья.

Россия в конце марта планирует перебросить подкрепления под Угледар.

07:40 Помимо Мариуполя, Путин вчера приехал в штаб, который командует российскими войсками в Украине (по данным СМИ, штаб находится в Ростове-на-Дону).

Пресс-служба Кремля заявляет, что он "провел совещание в командном пункте "специальной военной операции" и заслушал доклады начальника Генштаба российской армии Валерия Герасимова и ряда военачальников".

Российские СМИ публикуют кадры с Путиным в штабе. На них видно, как его встречает Герасимов (командующий "спецоперацией") и провожает в штаб.

07:37 Российские СМИ публикуют видео Путина за рулём автомобиля. Утверждается, что он едет по Мариуполю.

О поездке в Мариуполь ранее сообщала пресс-служба Кремля.

07:26 Владимир Путин совершил поездку в Мариуполь, сообщила пресс-служба Кремля.

По утверждению пресс-службы, Путин "осмотрел ряд объектов города, а также пообщался с местными жителями. Вице-премьер Марат Хуснуллин подробно доложил президенту о ходе строительных и восстановительных работ в городе и окрестностях".

Заявляется, что Путин прилетел в Мариуполь на вертолете, а потом за рулем автомобиля он объехал несколько районов города, совершая остановки.

Вчера Путин был в Крыму. И, как заявляли местные "власти", также приехал туда за рулём автомобиля.

Отметим, что нынешняя поездка в Мариуполь - это первое посещение Путиным территорий, захваченных Россией после 24 февраля 2022 года.