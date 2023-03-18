"Тварюка". Во Львове местный житель попытался избить уроженок Днепра за русскую речь. Видео
Во Львове местный житель набросился на приезжих жительниц Днепра за русскую речь. Дело дошло до рукоприкладства.
Видео инцидента девушки опубликовали в социальных сетях.
- Ты откуда? - спросил мужчина по-украински.
- Из Днепра, - ответила девушка по-русски.
- Иди нафиг в свой Днепр. Язык выучи государственный, - продолжил львовянин и попытался ударить собеседницу полиэтиленовой сумкой.
- Я могу свободно говорить по-украински, но буду разговаривать на том языке, на котором хочу, - ответила девушка уже по-украински. Ее подруга предложила вызвать полицию.
Завершился диалог тем, что собеседники назвали друг друга "тварюкой".
Ранее мы рассказывали, что мовный омбудсмен подал в суд на зама мэра города Днепр за общение на улице с горожанами на русском языке.
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