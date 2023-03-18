Во Львове местный житель набросился на приезжих жительниц Днепра за русскую речь. Дело дошло до рукоприкладства.

Видео инцидента девушки опубликовали в социальных сетях.

- Ты откуда? - спросил мужчина по-украински.

- Из Днепра, - ответила девушка по-русски.

- Иди нафиг в свой Днепр. Язык выучи государственный, - продолжил львовянин и попытался ударить собеседницу полиэтиленовой сумкой.

- Я могу свободно говорить по-украински, но буду разговаривать на том языке, на котором хочу, - ответила девушка уже по-украински. Ее подруга предложила вызвать полицию.

Завершился диалог тем, что собеседники назвали друг друга "тварюкой".

Ранее мы рассказывали, что мовный омбудсмен подал в суд на зама мэра города Днепр за общение на улице с горожанами на русском языке.

Также "Страна" писала, что украинский комик Феликс Редька рассказал о конфликте на концерте во Львове из-за русского языка.

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