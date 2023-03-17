Русского языка больше не будет в общественной жизни Херсонской области
Русского языка больше не будет в сфере общественной жизни Херсонской области.
Такое заявление сделал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в своем Фейсбуке по итогам встречи с языковым обмудсменом Тарасом Креминем.
"Не будет его на празднике Первого звонка, на вывесках учебных заведений, в органах государственной власти, не будет его в меню моего любимого кафе на улице Суворова", – написал чиновник.
Прокудин сообщил, что ОВА работает над созданием проекта областной программы развития и функционирования украинского языка как государственного.
Ранее мы сообщали, что в Одессе и области отказались от обучения русского языка в школах.
Также мы писали, что мовный омбудсмен подал в суд на зама мэра города Днепра Михаила Лысенко за общение на улице с горожанами на русском.
А мэр Харькова Игорь Терехов решил оспорить в суде повторный штраф мовного омбудсмена за русский язык в соцсетях.